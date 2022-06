Besucher filmte die Tat : Spektakulärer Überfall auf internationale Kunstmesse in Maastricht

Elegant gekleidete Räuber haben am Dienstag die internationale Kunstmesse Tefaf im niederländischen Maastricht überfallen.

Wie die niederländische Polizei mitteilte, drangen mehrere Bewaffnete in die Messehalle ein. In einem Video waren vier Männer zu sehen, die mit einem Hammer eine Schmuckvitrine einschlugen. Die Polizei nahm zwei der vier Verdächtigen fest. Für die Fahndung nach den beiden Flüchtigen wurden mehrere Straßen in Maastricht und ein Autotunnel gesperrt.