«Rallye du Coeur»: Spendenveranstaltung mit Herz kommt nach Luxemburg

Die Veranstaltung findet am 24. Juni in der Internationalen Europäischen Schule in Mamer statt.

Die Veranstaltung «Rallye du Coeur» wurde vor rund sieben Jahren in Frankreich ins Leben gerufen und hat während ihres Bestehens Spendengelder in Höhe von 1,8 Millionen Euro für verschiedene Organisationen im Zusammenhang krebskranker Kinder gesammelt. Nun kommt sie für ihre erste Ausgabe nach Luxemburg. Genauer gesagt in die Internationale Europäische Schule in Mamer.