Sperrung: Grenzbrücke Wormeldingen ab Freitag dicht

Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Moselbrücke zwischen Wormeldingen und Wincheringen steht nun die angekündigte Vollsperrung an. Der Landesbetrieb Mobilität Trier hat mitgeteilt, dass die Brücke an der L134 zwischen Freitag, 6 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, in beide Richtungen nicht befahrbar sein wird. Durchgeführt werden demnach Gussasphalt- und Markierungsarbeiten.