Lima : Spiderman und andere Superhelden stellen Drogendealer in Peru

Vier Superhelden haben sich am Wochenende in ein gefährliches Viertel in Lima gewagt, um der Drogenkriminalität den Kampf anzusagen.

In Peru sind Spider-Man, Captain America, Thor und die Schwarze Witwe am Wochenende in ein zwielichtiges Viertel in Lima gestürmt, um vier mutmaßliche Drogendealer festzunehmen. Die «Avengers» seien dabei Mitglieder der einer Spezialeinheit der Polizei gewesen, die vorgaben, Werbung für ein Halloween-Konzert zu machen.