«Cannibal» : Spielberg dreht sein erstes Musikvideo mit Handykamera

Denn der Kult-Regisseur braucht für sein erstes Musikvideo nur eine Kleinigkeit: sein Smartphone. Für die erste Solo-Single des «Mumford And Sons»-Frontman gab auch Spielberg sein Debüt. «Cannibal» heißt der Song und das Video dazu ist nicht besonders aufregend. Mumford sitzt dabei vor einem Vorhang und spielt mit seiner Gitarre. So weit, so unspektakulär. Durch seinen prominenten Kameramann erhält das Video jetzt jedoch rege Aufmerksamkeit.

«Am Sonntag, den 3. Juli, hat Steven Spielberg in einem Turnsaal in New York sein erstes Musikvideo gedreht», titelt Marcus Mumford seinen Beitrag auf Instagram. Für Marcus Mumford war es auch ein erstes Mal, denn der Brite ist sonst als Frontman von «Mumford and Sons» bekannt. Am 14. Juli veröffentlichte er seine erste Solo-Single.