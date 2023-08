Mattel: Spielehersteller sucht hauptberuflichen «Uno»-Spieler – und lockt mit dickem Lohn

Mattel ist auf der Suche nach einem «Chief Uno Player», um ein neues Spiel zu bewerben. Das Unternehmen will seinen Promoter fürstlich entlohnen: Bei einem Zeitplan von vier Stunden pro Tag und vier Tagen pro Woche winken über die vier Wochen gesamthaft etwa 17.776 Dollar oder umgerechnet über 16.000 Euro.

Neues «Uno Quatro» ist an «Vier gewinnt» angelehnt

Die Hauptaufgabe besteht darin, für «Uno Quatro» zu werben, eine Abwandlung des ursprünglichen Kartenspiels. Im neuen Spiel geht es darum, mithilfe von Kunststoffplättchen auf einem Gitter vier in einer Reihe zu finden. Anders als bei «Vier gewinnt» haben die Plättchen aber auch Zahlenwerte. Mattel ist auf der Suche nach einer Person, die dieses neuartige Spiel in Livestreams mit Influencern spielen wird, wie Business Insider schreibt.

Nebst guten «Uno»-Skills müsse der ausgewählte Kandidat «freundlich und bereit sein, Fremde zum Spielen des Spiels zu ermutigen». Zudem müsse der Kandidat auch in der Lage sein, lange zu sitzen und 23 Kilogramm zu heben, um Spieltische und Zelte vor Ort aufzubauen. Alle «Uno»-Spielevents finden am Pier 17 im Seaport District von New York City statt, nur 100 Meter entfernt von einem rosa Café, das zur Werbung für Mattels Blockbuster-Film «Barbie» eingerichtet wurde.