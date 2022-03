Fussball-Krawalle : Spieler streckt Fan mit Kung-Fu-Kick nieder

Tumulte in Honduras: Nach dem Spiel zwischen Marathón und Real España schickte ein Spieler einen gegnerischen Fan in Bruce-Lee-Manier zu Boden.

Fans, die auf den Platz stürmen, sind keine Seltenheit. Erst recht nicht im lateinamerikansichen Fußball, wo es regelmäßig ungesittet zu- und hergeht. So auch in der honduranischen Meisterschaft, in der Partie zwischen CD Marathón und Real España. Nach dem Schlusspfiff kommt es zu tumultartigen Szenen: Spieler, Anhänger und Polizisten gehen aufeinander los.