Loterie Nationale: Spieler teilten sich 94,7 Millionen Euro

158,3 Millionen Euro hat die «Loterie Nationale» im vergangenen Jahr eingenommen – fast 25 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Lotterie in ihrer veröffentlichten Jahresbilanz am Montag schreibt. Auch die Spieler kamen nicht zu kurz: 94,7 Millionen Euro wurden an sie ausgeschüttet, 2021 waren es «nur» 72,1 Millionen Euro.