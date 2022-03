Gewinnspiel : Spielt als Vorband von Eternal Tango!

Wollt ihr als Vorband von Eternal Tango am 4. Februar in Wiltz auftreten? Dann schickt euer Lied als Mp3, eure Anschrift und ein Foto eurer Band bis zum 19. Januar an L'essentiel!

Teilnahmebedingungen:

Dieser Wettbewerb richtet sich an Rock-, Pop-, Punk-, Indie- und Alternative Bands. Die Gruppe muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, von denen ein Mitglied in Luxemburg wohnt. Das Lied, das im Mp3-Format eingesendet werden muss, darf nicht größer als 5 MB sein. Cover-Versionen sind nicht erlaubt. Es kann lediglich ein Lied eingesandt werden.

Verlauf des Wettbewerbs:

Vom 10. bis 19. Januar: Zusendung der Bewerbung an L'essentiel (E-Mail-Adresse: marketing@lessentiel.lu), die aus einem Lied (als Mp3, maximal 5 MB groß) und einem Foto der Band besteht. Bitte in der Mail auch den Bandnamen und die Anzahl der Mitglieder angeben.