Überraschendes Einreiseverbot: Spießrutenlaufen statt Türkeiurlaub – Luxemburger wird nach Hause geschickt

Statt zur nächsten Strandbar, ging es für den Luxemburger David P. direkt wieder in einen Flieger Richtung Heimat. Pexels (Symbolbild)

Die Türkei ist für Touristen aus aller Welt eines der beliebtesten Reiseziele, wenn der Sommerurlaub vor der Tür steht. Auch David P. hatte Antalya als seinen «Place to be» für seine diesjährigen Ferien auserkoren. Eine Entscheidung, die offenbar nicht auf gegenseitigem Interesse basierte. Weshalb es so kommen musste, kann sich der Luxemburger allerdings immer noch nicht erklären.

Der 31. Juli hätte der Tag werden sollen, an dem David P. zusammen mit seiner Lebensgefährtin und ihrem Sohn, seinen Urlaub an der türkischen Rivera beginnt. Dass er jedoch nicht einmal den Ankunftsflughafen verlassen wird, ahnte er zu keinem Zeitpunkt. Schuld daran war ein ihm auferlegtes Einreiseverbot in die Türkei, wie ihm am Airport eröffnet wurde. Nur weshalb er dieses aufgebürdet bekommen hat, sagte man ihm damals nicht und wüsste er auch nicht.

«Ich habe vor diesem verdammten Datum nie einen Fuß in die Türkei gesetzt!» David P.

Damit war das Schicksal des aus Luxemburg Reisenden zunächst besiegelt. Statt auf seinem Badetuch, musste dieser wieder in einem Flieger Richtung Findel Platz nehmen. Seine Begleitung hingegen blieb – emotional schwer mitgenommen – in Antalya. Davon wollte sich David P. jedoch nicht unterkriegen lassen und wandte sich an die türkische Botschaft – jedoch erfolglos. Im luxemburgischen Konsulat in Antalya hingegen, versicherte man David P., ihm bei seiner erneuten Ankunft dort zu helfen.

Im Glauben daran, ihm würden diese Zusagen zu seinem ersehnten Aufenthalt an der türkischen Südküste verhelfen, bestieg der Luxemburger wieder eine Maschine in Richtung Antalya. Bei der Grenzkontrolle vergangenen Mittwoch schien man allerdings wenig beeindruckt davon, denn zum wiederholten Male hat man ihm die Einreise in das Land verweigert.

Somit hatte der Familienurlaub auch für seine Partnerin samt Sohn ein jähes Ende gefunden, früher als geplant kehrten diesen nämlich wieder zurück nach Hause. Auch eine Woche nach den Ereignissen ist Unverständnis das vorherrschende Gefühl bei David P. «Ich war vor diesem verdammten Datum noch nie in der Türkei», beteuert dieser. Anderen Medien gegenüber versichert er darüber hinaus, öffentlich nie ein schlechtes Wort über Regime von Präsident Erdogan verloren zu haben, was eine mögliche Antwort auf seine noch offenen Fragen hätte sein können.

«Sicherheitsgrund» soll hinter dem Einreiseverbot stecken

Die türkische Botschaft in Luxemburg bestätigte auf Anfrage von L'essentiel das Einreiseverbot, das David auferlegt wurde, schweigt allerdings zu den Gründen dafür. «Die Einreise wurde aus Sicherheitsgründen verweigert», erklärte die türkische diplomatische Vertretung im Großherzogtum.

Die alleinige Tatsache, dass eine Person noch nie zuvor in der Türkei war, würde nicht bedeuten, dass ihre Einreise in jedem Fall auch möglich sei. Dies gelte auch für türkische Staatsbürger mit einem gültigen Visum, denen die Einreise in EU-Länder beim Grenzübertritt verwehrt wird, so die weitere Erläuterung der Behörde.