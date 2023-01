Weltrekord: Spike ist mit 23 Jahren der älteste Hund auf Erden

«Sein Rücken war kahlrasiert, er hatte Blutflecken am Hals, die von einer Kette oder einem Seil stammten, und sah ziemlich mitgenommen aus», so Kimball. Heute geht es dem uralten Chihuahua viel besser.

Besitzerin hat ihn seit 14 Jahren

Spikes Besitzerin, Rita Kimball, hält ihn seit fast 14 Jahren. 2009 hatte sie ihn auf dem Parkplatz eines Lebensmittelladens gefunden, wie Guinness World Records schreibt. «Sein Rücken war kahlrasiert, er hatte Blutflecken am Hals, die von einer Kette oder einem Seil stammten, und sah ziemlich mitgenommen aus», so Kimball.

Nach Zeichentrickfilm-Figur benannt

Inspiriert vom großen, aggressiven Hund aus den «Tom und Jerry»-Zeichentrickfilmen nannte Kimball ihren kleinen und freundlichen neuen Freund Spike. «Spike war ein Name für einen großen Hund. Mein Kerlchen war klein, aber er hatte die Einstellung eines großen Hundes», fügt Kimball hinzu. In Erklärung von Guinness heißt es, dass Spike, der nur 5,9 Kilogramm wiegt, «mehrere Angriffe» von anderen Tieren überlebt hat und «jedes Mal gestärkt daraus hervorgegangen» sei.

Spike stößt mit seinem Altersrekord den Hund Gino Wolf, der am 15. November 2022 in Los Angeles mit 22 Jahren und 52 Tagen als der damals älteste Hund bestätigt worden ist, vom Thron. Jetzt werde Spike in der Familie als eine Art Berühmtheit angesehen, so Kimball. Spike, der fast blind und dazu schwerhörig ist, ziehe es vor, Zeit mit Menschen zu verbringen, die er kenne, und die Tiere auf ihrem Hof zu besuchen.