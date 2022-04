Spionage : Spionage: Britischer Botschaftsangestellter plädiert auf unschuldig

Ein früherer Sicherheitsmann der britischen Botschaft in Berlin, dem Spionage für Russland vorgeworfen wird, hat bei einer ersten Anhörung vor Gericht in London auf unschuldig plädiert.

Beamte des Bundeskriminalamts hatten den Mann am 10. August vergangenen Jahres in Potsdam wegen mutmaßlicher Agententätigkeit festgenommen. Der 57-Jährige war in dieser Woche an Großbritannien ausgeliefert worden – und muss sich nun in neun Anklagepunkten verantworten.