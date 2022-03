Aufregung in Deutschland : Spioniert der Zoll Steuer-Sünder in Luxemburg aus?

LUXEMBURG - Goldbarren in der Jacke, Bares in der Unterhose: Immer wieder schnappt der Zoll an der deutsch-luxemburgischen Grenze Steuersünder. Werden sie ausgehorcht?

3,1 Millionen geschmuggelte Euro haben Zollbeamte aus Rheinland-Pfalz 2012 gefunden. DPA

Der Zoll wehrt sich gegen den Vorwurf mehrerer Anwälte, deutsche Steuersünder vor Kontrollen gezielt in Luxemburg ausgespäht zu haben. «Das weisen wir als vollkommen absurd zurück», sagte der Sprecher des Hauptzollamtes Koblenz am Montag. Damit reagierte er auf eine Erklärung der Kölner Rechtsanwaltskanzlei Streck Mack Schwedhelm, die den Behörden vorwerfen, Deutsche bei Bankbesuchen in Luxemburg systematisch auszuspionieren. «Wir beobachten, dass die Fälle von Zugriffen im deutschen Grenzgebiet in den vergangenen Wochen enorm zugenommen haben», sagte Steuerexperte Burkhard Binnewies von der Kanzlei.

Dies könne kein Zufall sein, gezielte Kontrollen seien nur möglich, wenn es auch gezielte Informationen gebe. Es dränge sich der Verdacht auf, dass deutsche Steuerfahnder die Autokennzeichen von Bankkunden in Luxemburg notierten und an mobile Ermittlungseinheiten nach Deutschland übermittelten, hieß es in der Erklärung. Anders sei die hohe Trefferquote des Zolls kaum zu erklären, sagte Binnewies.

3,1 Millionen Euro geschmuggelt

Der Zoll-Sprecher dementierte: «Wir dürfen nicht im Ausland ermitteln und tun es auch nicht», sagte er. Zudem habe sich die Zahl der Bargeld-Kontrollen nicht erhöht. Es liege an «der Erfahrung und dem Fingerspitzengefühl der Zollbeamten», wenn sie bei Kontrollen Menschen stoppten, die unangemeldet mehr als 10'000 Euro nach Deutschland einführten.

Ähnliche Vorwürfe gegen die Fahnder habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben. «Da ist aber mit 100-prozentiger Sicherheit nichts dran», sagte der Sprecher. 2010 seien 39 Bußgeldverfahren wegen der illegalen Einfuhr von Bargeld eingeleitet worden. 2011 waren es laut Sprecher 62 und 2012 dann 43. Das Volumen des nicht angemeldeten Geldes stieg von 1,3 Millionen Euro in 2010 auf 3,1 Millionen Euro in 2012.

Mit 1,5 Millionen im Rucksack erwischt

Im vergangenen Jahr war den Zöllnern ein besonders dicker Fisch ins Netz gegangen: Ein pensionierter Lehrer war mit 1,5 Millionen Euro im Rucksack im Raum Trier erwischt worden - und musste ein Bußgeld von 380'000 Euro zahlen.

Reisende in der Europäischen Union müssen auf Aufforderung mitgeführte Zahlungsmittel anzeigen, sobald diese einen Wert von 10'000 Euro übersteigen. Damit soll Geldwäsche erschwert werden. Meist wird dann auch die Steuerfahndung eingeschaltet.