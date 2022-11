Luxemburg: Spitzenduell in der BGL Ligue steht an

Im Jos-Nosbaum-Stadion wird die Begegnung stattfinden. F91 und Swift treffen am Sonntag zur ersten, größeren Begegnung der Saison aufeinander. Nach zehn Siegen in zehn Spielen will Tabellenführer Düdelingen seinen Kurs weiterverfolgen. Aber Hesperingen könnte, nach neun gewonnenen und einem unentschiedenen Spiel, mit einem Sieg die Führung übernehmen.

«Kultur des Gewinnens»

«Wir haben uns eine Kultur des Gewinnens eingeimpft, unsere Spieler gehen auf den Platz, um den Sieg einzufahren», sagt Carlos Fangueiro. Der Trainer der Differdinger Mannschaft hält seine Truppe für stärker als den Meister der letzten Saison. Aber in einer Truppe, die Sieg an Sieg reiht, können andere Probleme auftreten. «Man muss mit dem Selbstvertrauen der Spieler umgehen können, sie dazu bringen, mit den Füßen am Boden zu bleiben», gibt Fangueiro zu. «In der BGL Ligue fangen die Niederlagen dann an, wenn man sich zu sicher ist».