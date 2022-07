In den kommenden Jahren: «Spitzenwerte von 40 Grad werden immer wahrscheinlicher»

Entsprechen die Spitzentemperaturen dieses Sommers, die dank der derzeitigen Hitzewelle erreicht werden den Höchstwerten, die in der Vergangenheit gemessen wurden? Nein, sagt Lucas Mathias, Meteorologe bei MeteoLux, und verweist auf die unbestrittenen Auswirkungen der globalen Erwärmung.

Der letzte Sommer war zwar viel kühler, aber in dieser Zeit gab es auch extreme Wetterereignisse wie sintflutartige Regenfälle, die ebenfalls eine Folge des Klimawandels sind. Vor allem aber werden diese Hitzeperioden immer intensiver und länger. «Vor den 2000er Jahren waren 36 Grad in Luxemburg ein Rekord. Der neue Rekord liegt bei 39 Grad. Spitzenwerte von 40 Grad in den kommenden Jahren werden immer wahrscheinlicher», erklärt der Meteorologe, der den Anstieg der Temperaturen das ganze Jahr über verfolgt.