Daher hat sich in Luxemburg seit einigen Jahren ein neues Konzept entwickelt: das Co-Living.

Dieser neue Trend, der unter den digitalen Nomaden entstanden ist, die es gewohnt sind, Trends zu setzen, ermöglicht es, gemeinsam zu wohnen, aber so, dass jeder Bewohner natürlich sein eigenes Zimmer hat, aber auch sein eigenes Bad und seine eigene Kochnische. Jeder ist für seinen Mietvertrag verantwortlich und kann ein «All Inclusive»-Angebot nutzen: Wasser, Gas, Internet, Reinigung... In der Regel ist nämlich eine wöchentliche Reinigung durch professionelle Reinigungskräfte vorgesehen. Darüber hinaus stehen den Bewohnern Gemeinschaftsräume wie Spas (!), ein Fitnessraum, eine Bar oder ein Entspannungsraum zur Verfügung.

Das System der Miete auf kurze Zeit bietet zudem Freiheit für die Mieter und Sicherheit für den Vermieter, denn aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Warteliste für diese Art von Wohnraum in der Regel die Norm, wobei die Relocation-Abteilungen von Unternehmen sogar zu Partnern werden, um neue Mitarbeiter, die in ihr Unternehmen eintreten, dort unterzubringen!

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist eines der Argumente, die das Co-Living zu einem echten Erfolgskonzept in der Immobilienbranche machen. Der zu zahlende Preis liegt zwar etwas über dem üblichen Marktniveau. Doch dies liegt zum Teil daran, dass die Nebenkosten und Gebühren entfallen, die normalerweise von den Mietern zu tragen sind: So sind, wenn man sich in einem Co-Living-Space einmietet, die Kosten für Wasser und Strom, Internet und die Möblierung bereits im Preis enthalten. Und manchmal bieten sich sogar günstige Gelegenheiten. So kann der Preis für ein Zimmer in einem Co-Living-Space manchmal mit dem Preis für eine «nackte» Wohnung konkurrieren. Bei einem kürzeren Aufenthalt kann sich das schnell bezahlt machen!