Nach «ein paar Drinks» : Spontane Kardashian-Hochzeit in Las Vegas?

In Las Vegas soll es zu einer geheimen Hochzeitszeremonie von Soap-Star Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker gekommen sein.

Die älteste Kardashian-Schwester, Kourtney, soll geheiratet haben. Wie etwa die britische «Daily Mail» berichtet, soll die 42-Jährige ihrem Verlobten Travis Barker (Schlagzeuger der Punkband Blink 182) in der Nacht auf Montag (Ortszeit) in Las Vegas das Ja-Wort gegeben haben. Wie das britische Boulevard-Blatt unter Berufung auf eine nicht näher genannte Quelle spekuliert, dürften der Hochzeit «ein paar Drinks» vorangegangen sein.

Zuvor besuchte das Paar die Grammy-Verleihung in Las Vegas. In der folgenden Nacht soll es dann in einer Kapelle in Sin City zu der Trauung gekommen sein. Vorgenommen haben soll sie ein Elvis-Imitator. Die Verkaufsstelle berichtet, dass das Paar eine Heiratsurkunde erhielt und sie dem Besitzer der Kapelle vorgelegt wurde.