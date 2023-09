Spontangeburt: Frau bringt Baby auf Schueberfouer zur Welt

Die Schueberfouer ist für so Einiges bekannt. Nun auch für eine Spontangeburt.

Das vergangene Wochenende war ein besonderes für den Luxemburger Jahrmarkt. Auf den Glacis – wo sich aktuell für die traditionelle Schueberfouer vor allem Fahrgeschäfte und Imbissbuden tummeln – hat vergangenen Samstag, gegen 21.30 Uhr, ein Neugeborenes das Licht der Welt erblickt. Gegenüber L'essentiel erklärt ein Sprecher des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS), dass «das Baby bereits geboren» war, als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf. Demnach seien die Frau und ihr Säugling von einem «First Responder» betreut worden. Diese sollen Menschen in Notsituation versorgen, solange Rettungskräfte noch nicht eingetroffen sind. Mit solch einem Einsatz dürfte der ehrenamtliche Helfer auf der Fouer nicht gerechnet haben.

Nach Angaben des CGDIS handelte es sich dabei um eine «unerwartete Geburt». Der Mutter und dem Kind gehe es gut. Nach erfolgreicher Entbindung wurden die beiden «zusammen mit einem Arzt des Rettungsdienstes in die Klinik gebracht».

Die Spontangeburt markiert einen weiteren emotionalen Höhepunkt der Schueberfouer in den vergangenen Tagen. Erst am Freitag hatt der Luxemburger Jahrmarkt Schlagzeilen gemacht, weil Fahrgeschäftgäste wegen eines Achterbahndefekts rund eine Stunde lang in 30 Metern Höhe ausharren mussten.