Trotz Reanimationsversuchen : Sportboot kracht in Mauer – Frau (33) tot, 3 weitere Personen verletzt

Ein Sportboot prallte am Donnerstagabend bei Rheinfelden in der Schweiz gegen eine Mauer. Dabei fielen die vier Passagiere in den Rhein. Der Bootsführer war zum Unfallzeitpunkt offenbar alkoholisiert.