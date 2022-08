Deutschland : Sportboot-Raser rammt Familie – eine Tote und acht Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Sportboote auf dem Ribnitzer See in Mecklenburg-Vorpommern hat es eine Tote und acht Verletzte gegeben. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei in Dummerstorf ereignete sich der Unfall am Dienstagabend auf dem Gewässer bei Ribnitz. Eines der sechs Meter langen Boote fuhr seitlich von hinten auf das vorausfahrende zweite auf. Eine 66-jährige Bootspassagierin starb dabei.