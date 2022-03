Skandal in Schottland : Sportlehrerin hatte Sex mit Schüler nach Abschlussball

Skandal an einer schottischen Schule: Eine junge Lehrerin hatte Sex mit einem ihrer Schützlinge. Die Behörde ermittelt.

Eine schottische Sportlehrerin (27) ist jetzt wegen einer Bettgeschichte mit einem Schüler in die Schlagzeilen geraten. Das berichtet die britische Boulevardzeitung Sun. Dem Bericht zufolge spielte sich der Vorfall bereits vor fünf Jahren auf einem Ball einer schottischen Schule ab.

« Wir gingen nach unten und hatten Sex in meinem Zimmer »

«Wir haben uns geküsst, niemand hat das initiiert. Wir gingen nach unten und hatten Sex in meinem Zimmer. Sie blieb die Nacht über und wir gingen beide um acht», so der Schüler gegenüber der Sun. «Sie tut mir wirklich leid, ich hatte mein Abgangszeugnis schon bekommen. In meinen Augen war es keine schulische Veranstaltung.»