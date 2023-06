«Protect Women's Sports»: Sportlerin verklagt Staat, weil sie gegen Transperson im Sprint verliert

Am 6. Juni wird in einem New Yorker Gericht in zweiter Instanz über den Fall entschieden.

«Hier geht es um Fairness, es geht um Biologie» – das sagte die 20-jährige Chelsea Mitchell gegenüber der New York Post in Bezug auf ihre Klage. Denn die junge Frau aus Connecticut fühlt sich um mehrere Qualifikationen und Titel betrogen, die sie bekommen hätte, wenn sie nicht gegen Transgender-Athletinnen hätte antreten müssen. Darüber sprach sie mit der New York Post. Insgesamt geht es um 20 Rennen, die Mitchell verlor, weil es in dem US-Bundesstaat erlaubt ist, dass Transgender-Personen an Mädchen-Wettkämpfen teilnehmen dürfen.