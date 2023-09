Sportunfall: «Ihm geht es nicht so gut» – Olaf Scholz stürzt beim Joggen 

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen «kleinen Sportunfall» erlitten. Der 65-Jährige sei beim Joggen gestürzt und habe sich «Prellungen im Gesicht» zugezogen, teilte eine Regierungssprecherin am Samstagabend in Berlin mit. Seine Termine in Hessen am Sonntag müsse der Bundeskanzler daher «leider absagen». Seine Verpflichtungen in der kommenden Woche seien «davon nicht tangiert».