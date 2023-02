Luxemburg: Sportwetten – Zwischen Adrenalinkick und zerstörerischer Sucht

«Mit 18 habe ich mit Sportwetten angefangen – ein langsamer Abstieg in die Hölle», erzählt Alexandre*. Durch die Wetten habe er fast alles verloren: «Natürlich auch Geld, aber vor allem das Vertrauen meiner Familie.» Ganze Monatsgehälter habe er innerhalb weniger Minuten verprasst, Tausende Euro waren mit wenigen Klicks futsch. «An einem Tag verdiente ich 10.000, am nächsten verlor ich 15.000. Die Werbung im Fernsehen dafür ist verlogen.» Mit seiner Geschichte wolle er andere vor dem gleichen Fehler bewahren. Mit 25 habe er die Kurve gekriegt, aber ganz los wird er die schlaflosen Nächte und die düsteren Gedanken, die ihm lange Zeit das Leben schwer gemacht haben, noch nicht.

«Man denkt nur noch daran, wieder Geld zu gewinnen»

Auch Michael* hat seine Leidenschaft für Sportwetten und sein Vorgehen über die Jahre angepasst. Der Grenzgänger, der im Großherzogtum in der Versicherungsbranche arbeitet, wie er erzählt, habe auf Anraten seines Vorgesetzten angefangen zu spielen: «Er hat mir gesagt, dass er damit Geld verdient, also habe ich es ihm nachgemacht». Monatlich gebe er etwa 1000 Euro aus. «Bis 2020 war ich deutlich im Minus, seitdem ist es in etwa ausgeglichen. Ich kenne inzwischen die Grenze, die ich nicht überschreiten darf.» Seinen Angaben nach spielt Michael über Online-Wettportale, aber auch an Verkaufsstellen. Sein letzter großer Wurf: 500 gesetzte Euro auf Mbappé, der im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft ein Tor schoss. Damit habe er einen Gewinn von 1000 Euro gemacht.