Aktie legt zu : Spotify meldet trotz steigender Nutzerzahlen hohen Quartalsverlust

Insgesamt nutzten 433 Millionen Menschen weltweit den Streamingdienst, was einem Anstieg um 19 Prozent entspricht. Dieser Zuwachs, der auch das werbefinanziert kostenlose Angebot der Plattform einschließt, ist nach Angaben des Unternehmens der größte jemals verzeichnete. Beim Börsenauftakt in New York um 10.00 Uhr (Ortszeit, 16.00 Uhr MESZ) legte die Spotify-Aktie um 14 Prozent auf 118,7 Dollar zu.

Der Streamingdienst hat sich als Ziel gesetzt, bis 2030 auf eine Milliarde Nutzer zu kommen. Schon heute ist das in Schweden ansässige und in New York an der Börse gelistete Unternehmen weltweit Marktführer beim Musik-Streaming.