Umfrage in Luxemburg : Sprache ist oft schuld an Diskriminierung

LUXEMBURG - Immer mehr Menschen fühlen sich im Großherzogtum laut einer Umfrage diskriminiert. Schuld daran ist oft die Sprache - bei Luxemburgern und Ausländern.

Immer mehr Menschen in Luxemburg fühlen sich diskriminiert. Das geht aus einer Studie des «Centre pour l’égalité du traitement» (CET) und TNS-ILReS hervor. 39 Prozent der 1 025 befragten Personen gaben an, dass in ihrem Befinden, in den vergangenen fünf bis zehn Jahren die Diskriminierung in der luxemburgischen Gesellschaft zugenommen habe. Bei der gleichen Studie vor zwei Jahren teilten nur 31 Prozent der Befragten diese Einschätzung.