Frankreich: Sprachnachrichten der Mutter sollen den vermissten Émile herauslocken

Die Großeltern von Émile S. riefen am 8. Juli 2023 die Polizei an, nachdem sie ihren Enkel aus den Augen verloren hatten.

Seit Samstag wird im französischen Département Alpes-de-Haute-Provence nach dem zweijährigen Jungen Émile gesucht. 60 Gendarmen, 24 Feuerwehrleute und 200 Freiwillige sind an der Suche beteiligt, wie «Franceinfo» berichtet. Hinzu kommen mehrere Gebirgsspezialisten, Suchhunde, Helikopter sowie Thermaldrohnen. Auch die Häuser Vernets wurden in Absprache mit den Bewohnern durchsucht.

«Vielleicht konnte er bereits eine große Strecke zurücklegen»

François Balique, Bürgermeister von Vernet, sagt, Émile könne für sein Alter schon sehr gut laufen. «Vielleicht konnte er also bereits eine große Strecke zurücklegen.» Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich der Junge in der bergigen Umgebung verlaufen oder irgendwo versteckt habe. Eine Entführung oder ein anderes Verbrechen hält er in dem kleinen Dorf für eher unwahrscheinlich.