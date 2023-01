Trier : Sprengstoffverdacht führt zu Stundenlanger Straßensperrung

Ein Sprengstoffverdacht bei einer Verkehrskontrolle hat am Donnerstagabend in Trier eine stundenlange Straßensperrung verursacht. Zunächst hatten Beamte im Stadtteil Ruwer einen 43 Jahre alten Autofahrer kontrolliert, der keinen Führerschein besaß, wie die Polizei am Freitag mitteilte.