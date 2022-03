Luxemburg : Sprengung von Geldautomaten fordert Polizei und Banken

LUXEMBURG – Geldautomaten sind schon lange Ziel im Großherzogtum. Das Ministerium setzt auf Prävention, die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Europa und Maßnahmen der Banken.

Die Sprengung von Bankautomaten ist in Luxemburg keine Seltenheit. Allein in den vergangenen beiden Wochen wurden in Luxemburg zwei Geldautomaten gesprengt – in Esch/Sauer (22. März) und in Niederkerschen (18. März). Das Phänomen der Geldautomaten-Sprengung sei auch in den Nachbarländern schon länger bekannt, wie Henri Kox, Minister für Innere Sicherheit in seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage von Léon Gloden (CSV) schreibt.