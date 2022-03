Tanken in Luxemburg : Spritpreis erreicht schwindelerregende Höhen

LUXEMBURG – Wer am Donnerstag noch zum Tanken kommt, sollte dies tun. Denn der Benzinpreis erreicht im Großherzogtum ab 0 Uhr ein Zweijahreshoch.

Die Preise an Luxemburgs Tankstellen klettern immer weiter: Der Preis für den Liter 95er-Benzin kostet ab Freitag, 0 Uhr, an der Zapfsäule 1,215 Euro. Das sind 2,5 Cent mehr als zuletzt. Die 98-Oktan-Variante verteuert sich ebenfalls um 2,5 Cent auf 1,276 Euro.

Wie der Diesel, der am erst zum Donnerstag teurer wurde (1,043 Euro pro Liter), klettert der Super-Preis damit ebenfalls auf ein neues Zweijahreshoch. Zuletzt war der Sprit in Luxemburg im Juli 2015 so teuer.