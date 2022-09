Ende des Tankrabatts : Spritpreise in Deutschland schießen in die Höhe

Zeitweise waren während des Tankrabatts die Preise in der deutschen Großregion sogar billiger als in Luxemburg. Mit dem Ende dieser Entlastung sind die Preise nun explodiert.

Das Ende des Tankrabatts lässt in Deutschland die Preise wieder explodieren. Felix Hörhager/dpa

Seit diesem Donnerstag ist in Deutschland Schluss mit dem Tankrabatt und der vorübergehenden Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe. Mit dem Ende der Entlastungsmaßnahme sehen sich Autofahrer wieder deutlich höheren Spritpreisen ausgesetzt. Die Regelung galt seit 1. Juni gemeinsam mit dem 9-Euro-Ticket, um Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts hoher Energiepreise zu entlasten.

Die Anpassung macht sich an vielen Tankstellen deutlich bemerkbar. Das zeigt eine Schnellauswertung deutschlandweiter Preise an knapp 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg im Zeitraum zwischen 6 und 6.30 Uhr am Donnerstag durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC. Dabei lagen die Preise bei vielen Tankstellen deutlich höher als im gleichen Zeitraum am Mittwoch.

Deutliches Plus hinter deutsch-luxemburgischer Grenze

Superbenzin der Sorte E10 kostete am Donnerstagmorgen bei einem Großteil der untersuchten Tankstellen deutlich mehr als zwei Euro. Am Mittwochmorgen hatte der Preis bei keiner einzigen untersuchten Tankstelle jenseits dieser Schwelle gelegen. Diesel dagegen kostete bereits am Mittwoch an der Mehrheit der untersuchten Tankstellen mehr als zwei Euro. Am Donnerstag lag der Dieselpreis nun bei einem Großteil der Tankstellen deutlich jenseits von 2,10 Euro, teils auch bei mehr als 2,40 Euro, zeigen offizielle Zahlen des ADAC (Stand: 06.29 Uhr).

In den vergangenen Monaten war der Preis für Benzin und Diesel in Deutschland teils sogar günstiger als in Luxemburg. Noch am Wochenende war der Liter Super95/E10 an manchen Tankstellen im Saarland für 1,61 Euro pro Liter zu haben, Super 98 für 1,68 Euro. Bereits am Mittwoch, vor Ende des Rabatts, gab es an vielen Tankstellen ein Plus um die 20 Cent. Seit Donnerstagmorgen ergibt sich an Beispieltankstellen hinter der luxemburgischen Grenze folgendes Bild:

Mettlach:

Super E10: 2,04 Euro

Super E5: 2,10 Euro

Diesel: 2,26 Euro

Saarburg:

Super E10: 2,24 Euro

Super E5: 2,32 Euro

Diesel: 2,31 Euro

Auch in Luxemburg ist die Tanksubvention seit dem 1. September vorbei. Welche Preise hierzulande gelten, findest Du in unserem Tank-Ticker.