13 Monate nach Kriegsbeginn: Spritpreise in Luxemburg haben wieder Vorkriegsniveau erreicht

Im vergangenen März sind die Preise für Erdölprodukte im Vorjahresvergleich um 11,4 Prozent zurückgegangen, wie das nationale Statistikinstitut Statec am heutigen Mittwoch mitgeteilt hat. «Das Preisniveau ist nun mit dem vor dem Ukraine-Krieg vergleichbar» , so Marc Ferring vom Statec. Der Literpreis für Diesel ist verglichen zum Februar um 1,5 Prozent gesunken und der Liter Benzin kostete im Vormonatsvergleich 0,8 Prozent weniger. Ob und wie hoch Krafstoffpreise stiegen oder fallen, hängt stark davon ab, von welchen politischen Ereignissen die Welt geprägt ist.

Auch Lebensmittelpreise steigen weiter an

Allgemein stieg der Verbraucherpreisindex in Luxemburg im März 2023 um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat. «Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf einen Anstieg der Lebensmittelpreise zurückzuführen», so Statec. Demnach sind die Nahrungsmittelpreise im Vormonatsvergleich um 1,4 Prozent gestiegen. Spitzenreiter bei der Teuerung sind frisches Gemüse mit einem Plus von 3,6 Prozent, Schweinefleisch mit einem Plus von 3,2 Prozent, Olivenöl mit einem Plus von 3,1 Prozent und frisches Obst mit einem Plus von 2,4 Prozent. Nudeln und Grieß sowie tiefgefrorene Meeresfrüchte sind hingegen im Vergleich zum Februar jeweils um 1,6 Prozent günstiger geworden. Im Jahresvergleich lagen die Lebensmittelpreise um 13,7 Prozent höher, wobei der Anstieg bei frischem Gemüse (+28,5 Prozent) und Butter (+27,5 Prozent) besonders drastisch war.