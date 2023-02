Luxemburg : Spürhund erschnüffelt drei mutmaßliche Einbrecher

Vier Einbrecher haben sich am Dienstag in einem Haus in der Route d’Echternach in Scheidgen zu schaffen gemacht. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilt, habe der Enkel der Besitzerin gegen 12 Uhr mittags einen der Täter im Haus auf frischer Tat ertappt und festgehalten, bis Polizeibeamte eintrafen. Diebesgut sei sichergestellt worden, so die Polizei, drei weitere Täter hätten allerdings fliehen können.