Finanzsektor : Spuerkees schafft Stresstest

LUXEMBURG - Die BCEE erfüllt die Kriterien der Europäischen Bankenaufsicht hinsichtlich ihres Eigenkapitals mehr als gut.

Die BCEE ist solide aufgestellt, was die Eigenkapitaldeckung angeht.

Die untersuchten Geldhäuser sollten mindestens neun Prozent Eigenkapital aufweisen. Die Spuerkeess konnte schon im September 13,7 Prozent vorweisen und baut ihr Polster weiter aus: Das Eigenkapital lag am 30. Juni bei 16,2 Prozent wie die CSSF («Commission de surveillance du secteur financier») am Mittwochabend in ihrer Pressemitteilung mitteilte.