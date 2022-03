EBA-Studie : Spuerkeess besteht Stresstest

LUXEMBURG - Die Bankenaufsicht EBA hat in ihrer neuen Studie den Kapitalbedarf der europäischen Banken untersucht. Die BCEE bestand den Test erfolgreich.

Die untersuchten Geldhäuser sollten mindestens neun Prozent Eigenkapital aufweisen. Die Spuerkeess kündigte 13,7 Prozent an, wie die CSSF («Commission de surveillance du secteur financier») am Donnerstagabend in ihrer Pressemitteilung mitteilte. Die Ergebnisse der Prüfung der Luxemburgre Bank basieren auf den neun ersten Monaten dieses Jahres.