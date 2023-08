Großregion: Spur führte aus Luxemburg ins Saarland – Polizei nimmt international gesuchten Mann fest

Die Polizei hat im Saarland einen wegen eines versuchten Tötungsdelikts international gesuchten Mann festgenommen. Der 32-Jährige habe nach Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden in Belgien im Juli versucht, seine von ihm getrenntlebende Ehefrau mit mehreren Messerstichen zu töten, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.

Die Spur des mit europäischem Haftbefehl zur Fahndung ausgeschriebenen Mannes habe über Luxemburg schließlich ins Saarland geführt. Bereits am Dienstag sei er in Saarbrücken festgenommen worden. Nun sitzt der Verdächtige laut Polizei in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken in Haft und soll nach Belgien ausgeliefert werden. Die Frau habe die Attacke schwer verletzt überlebt.