Squats, Lunges und Co.: Po-Training fördert Deine Gesundheit

Ob zu Hause oder im Gym – der Booty lässt sich überall trainieren. Pexels/bruce mars

Für Jennifer Lopez ist es ein Markenzeichen, Beyoncé hebt ihren im Song «Bootylicious» in den Himmel und Kim Kardashian sprengte mit ihrem 2014 das Internet, als sie ein Champagnerglas darauf balancierte. Der Po ist ein Statussymbol und verliert trotz aktuellen Trends zu natürlichen Rundungen nicht an Beliebtheit.

Dementsprechend fügen die meisten ihrem Trainingsprogramm Gluteus-Übungen hinzu, um einen runden Po zu bekommen, der sich in Leggings & Co. gut macht. Deshalb schleichen sich so viele Kniebeugen, Hip Thrusts und Ausfallschritte in die Work-out-Routine ein. Aber wusstest du, dass eine starke Gesäßmuskulatur auch Vorteile hat, die über die Ästhetik hinausgehen?

Was ist Deine Lieblings-Po-Übung? Squats, ich gebe mich nur mit der Königsdisziplin zufrieden. Hip Thrusts! Ich will ein geschmeidiges Becken. Lunges, wer einen schönen Po will, braucht auch schöne Beine. Step-Ups. die trainieren gleichzeitig noch Balance und Ausdauer. Ich trainiere nur Muskeln, die man in der Disko sieht. Ich mache kein Po-Training.

Vorteile eines trainierten Pos

Der Hintern umfasst eine große Gruppe von Muskeln: Gluteus maximus, Gluteus medius und Gluteus minimus. Der Gluteus maximus ist dabei einer der größten Muskeln im Körper und das Fundament der Wirbelsäule.

Der Klassiker für ein starkes Hinterteil: Squats. Pexels/Andrea Piacquadio

Sind diese Muskeln schwach oder nicht mehr in Balance, kann dies zu einer schlechten Haltung und Verspannungen führen. Zudem steigt das Risiko von Verletzungsgefahren. Laut Fitnesstrainer und Autor von «Unlock your Glutes» Brian Klepacki trägt eine bewusste Stärkung des Pos dazu bei, dass die Wirbelsäule und der übrige Körper im Gleichgewicht sind, sodass alles so funktioniert, wie es vorgesehen ist – und du trotz Bürojob im Sitzen eine aufrechte Haltung hast.

Weniger Schmerzen im Spitzensport

Außerdem sind Gluteus maximus & Co. für die Stabilisierung des Hüftgelenks verantwortlich. Ist die Gesäßmuskulatur schwach, gerät nicht nur die Haltung in Schieflage, es kann auch zu Schmerzen in der Hüfte, dem unteren Rücken, den Knien und sogar in den Schultern kommen, wie Sportmedizinerin Adel Elzani in einer ihrer Forschungsarbeiten erläutert. Einige Studien haben sogar ergeben, dass Läufer und Läuferinnen im Spitzensport weniger Knieschmerzen haben, nachdem sie den Po trainiert haben.

Im Spitzensport hat man die Vorteile eines gut trainierten Gluteus maximus erkannt. Pexels/Jonathan Chng

Ästhetik spielt auch eine Rolle

Wer neben den gesundheitlichen Fakten einen weiteren ästhetischen Vorteil sucht, hat Glück. Der Po stabilisiert nämlich gemeinsam mit den Bauchmuskeln deine Körpermitte. Trainiert man demnach seinen Hintern, tut man gleichzeitig auch dem Sixpack (in spe) etwas Gutes.

Je gesünder dein Po, desto mehr Kraft hast du, um die täglichen Herausforderungen im Leben zu meistern, und desto geringer ist das Risiko, dass du dich beim Tragen von schweren Dingen verletzt oder vom Sitzen am Schreibtisch eine schlechte Haltung oder Rückenschmerzen bekommst.