Luxemburg: Staat bittet Unverheiratete wegen Corona weiter zur Kasse

Staat macht Schulden, Ledige zahlen weiter

Bei einer öffentlichen Debatte zu dem Thema im Jahr 2019 hatte der ehemalige DP-Finanzminister Pierre Gramegna angekündigt, dass eine einheitliche Steuertabelle vor den nächsten Parlamentswahlen eingeführt werden solle. Der Familienstand sollte demnach bei der Besteuerung keine Rolle mehr spielen. Lediglich das Einkommen sollte für den Steuersatz ausschlaggebend sein. In Rechenbeispielen hatte der Ex-Minister dargelegt, dass Alleinstehende teils mehr als das Dreifache im Vergleich zu verheirateten Paaren an Lohnsteuer zahlen.

Letzterem schließt sich Fernand Kartheiser (ADR) an. «Wir befinden uns in einer Situation, in der der Staat enorme Schulden hat», sagt er. Zum 23. Februar belief sich die Staatsverschuldung Luxemburgs auf 21,9 Milliarden Euro, was 26,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. «Daher ist es nicht der richtige Zeitpunkt für Wahlgeschenke bei der Besteuerung», so Kartheiser. Im Rahmen einer großen Steuerreform könne man jedoch über das Thema diskutieren. «Generell wollen wir, dass Familien weniger Steuern zahlen, da wir Familien und die Geburtenrate unterstützen».