Luxemburg : Staat erhöht seine Ausgaben für erschwinglichen Wohnraum

LUXEMBURG – Im vergangenen Jahr hat der Staat 170 Millionen Euro in günstige Wohnungen und Häuser investiert. Im laufenden Jahr soll die Summe noch einmal um 60 Millionen steigen.

Im Jahr 2021 hat das Wohnungsbauministerium über den Sonderfonds mehr als 170 Millionen Euro in erschwinglichen Wohnraum investiert. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag hervor. Nach Angaben des Ministeriums entspreche dies einem Anstieg von 77 Prozent im Vergleich zum Jahr 2020. Im Zeitraum von 2018 bis 2021 seien die öffentlichen Investitionen um mehr als 141 Prozent gestiegen. Für das Jahr 2022 wird geschätzt, dass fast 230 Millionen Euro an finanziellen Beteiligungen an soziale Bauträger für die Schaffung von erschwinglichem Wohnraum ausgezahlt werden.