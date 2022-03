Panalpina steigt aus : Staat hat Luxair-Anteile schon gekauft

LUXEMBURG - Das Schweizer Frachtflugunternehmen Panalpina hat bereits im Juni seinen Zwölf-Prozent-Anteil an Luxair an den luxemburgischen Staat verkauft.

Am Donnerstag war noch von einem potentiellen Verkauf die Rede, einen Tag später heißt es, es sei schon alles über die Bühne gegangen: Das Schweizer Luftfrachtunternehmen Panalpina hat bereits im Juni seinen Anteil von zwölf Prozent an Luxair an den Staat veräußert. Dies hat ein Panalpina-Sprecher gegenüber der schweizerischen «Handelszeitung» bestätigt.