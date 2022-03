Verteidigungspolitik – Staat pumpt 100 Millionen Euro mehr in die Armee

Das Großherzogtum beteiligt sich u.a. am NATO-Einsatz KFOR im Kosovo mit 29 Soldaten, an der EUFOR-Mission in Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Kongo und im Tschad, an der ISAF-Mission in Afghanistan mit zehn Soldaten und mit einem Mann bei der EUTM-Ausbildungsmission in Mali. Im Oktober sollen 30 Luxemburger Soldaten und acht Aufklärungsfahrzeuge an einem Nato-Manöver in Litauen teilnehmen.