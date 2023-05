Luxemburg: Staat übernimmt Kontrolle über Cannabis-Produktion

Luxemburg arbeitet weiterhin an der Legalisierung von Cannabis für den Privatgebrauch. Ein Gesetzentwurf, der jedem Haushalt den Anbau von vier Cannabispflanzen erlauben würde, wird derzeit ausgearbeitet und könnte noch vor den Parlamentswahlen im Oktober verabschiedet werden.

Diese Bestimmung wird durch ein «Konzept» ergänzt, das Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Freitag den Abgeordneten vorstellten. Liebhaber der berauschenden Pflänzchen sollten sich aber nicht zu früh freuen, denn in der laufenden Legislaturperiode soll dieses Konzept nicht mehr gesetzlich verankert werden. Vielmehr bereite die Regierung eine Strategie für die Zeit nach den Wahlen im Herbst vor. Das Konzept hängt also vom Ausgang der Wahlen ab.