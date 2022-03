Pressekonferenz : Staat will bei steigenden Energie-Kosten helfen

LUXEMBURG – Die Regierung kündigte am Montag eine Reihe von Maßnahmen an, um den befürchteten Anstieg der Energiepreise abzumildern.

«Die Energiepreise drohen leider weiter zu steigen, wir wissen nicht, wie die Tarife morgen aussehen werden», sagte Premierminister Xavier Bettel (DP) am Montag in einer Ansprache zur Ukraine-Krise. In diesem Zusammenhang kündigte die Regierung am Montag nach einem Treffen mit den Energieversorgern Maßnahmen an.