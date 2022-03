EuGH-Urteil : Staaten dürfen das Tragen von Burkas verbieten

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das in Frankreich geltende Burka-Verbot am Dienstag für zulässig erklärt. Dies gilt für alle EU-Mitgliedsländer.

Staaten in Europa haben das Recht, den Ganzkörperschleier zu verbieten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg billigte am Dienstag in einem europaweit maßgeblichen Urteil das Verbot der Burka in Frankreich. Das Verbot sei keine Diskriminierung und verstoße auch nicht gegen den Schutz des Privatlebens, befand das Gericht.