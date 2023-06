Zu teuer?: Staatlicher Erwerb des ArcelorMittal-Hauptsitzes sorgt für Diskussion

«Müssen die ‹Ponts et Chaussée› in einem Luxusgebäude untergebracht werden?», fragt der Abgeordnete Laurent Mosar (CSV) die Regierung. ArcelorMittal baut mit dem Projekt K22 seinen weltweiten Hauptsitz auf dem Kirchberg und die Hälfte des Gebäudes soll dem Luxemburger Staat gehören. Die Kosten dafür waren Diskussionsthema des Finanzausschusses der Chamber Ende vergangener Woche.

Dabei störe sich die CSV am Preis von 273,5 Millionen Euro. «Das sind rund 15.000 Euro pro Quadratmeter, viel mehr als in der Hauptstadt», so Gemeinderatsmitglied Laurent Mosar. Auf Anfrage weist ArcelorMittal darauf hin, «die Kosten vollständig übernommen zu haben und zum Selbstkostenpreis zu verkaufen». Ein Sprecher erklärte, der Preis müsse mehrere Variablen wie den symbolträchtigen Charakter, die Komplexität und die Qualität des Gebäudes berücksichtigen.