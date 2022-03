Rheinland-Pfalz : Staatsakt mit Luftballons – Abschied von erschossenen Polizisten

KUSEL – Draußen Sonnenschein, drinnen abgedunkelte Trauerfeier: Bund und Land nehmen Abschied von den beiden ermordeten Polizisten. Kollegen aus allen Bundesländern und auch aus dem Ausland sind gekommen.

Am Schluss lassen Polizisten zu feierlichen Klängen von Blechbläsern Dutzende weiße Luftballons in den Abendhimmel steigen. Es ist ein symbolischer Abschied von ihren beiden in der Westpfalz erschossenen Kollegen. Staatsakt am Montag in Kusel mit rund 500 geladenen Gästen, unter ihnen die Familien der Getöteten, enge Wegbegleiter, Bundinnenministerin Nancy Faeser und die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (beide SPD), hochrangige Polizeibeamte sowie Vertreter der US-Streitkräfte und der Polizeibehörden im nahen Frankreich und Luxemburg.