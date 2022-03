Verschmutze Autos : Staatsanwalt ermittelt - Twinerg windet sich

ESCH/ALZETTE – Die luxemburgische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen im Fall der beschädigten Autos aufgenommen. Betroffene sollen Beschwerde einreichen.

Die schlechten Nachrichten für die Verantwortlichen des Kraftwerks Twinerg in Esch häufen sich. Wenige Tage nach Ankündigung der Schließung des Standorts wegen Unrentabilität im kommenden Jahr, sieht sich der Mehrheitsgesellschafter Electrabel mit einer Ermittlung der Staatsanwaltschaft konfrontiert. Grund ist die Verschmutzung von rund 100 Fahrzeugen in Esch. Das belgische Unternehmen gab am Donnerstag gegenüber L’essentiel zu, dass der Staub aus der nahegelegenen Anlage stammt .

In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilt die Polizei mit, dass sich Geschädigte an die Polizei-Direktion in Esch-sur-Alzette wenden sollen, «vorzugsweise per Mail». Neben des Standorts des Fahrzeugs «zum Zeitpunkt des Vorfalls», Details zum beschädigten Fahrzeug sollen auch Beschreibungen der festgestellten Schäden der Polizei mitgeteilt werden, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Maximum an Informationen zum Vorfall sammeln soll. Ziel sei es, die Ermittlungen von Electrabel zu ergänzen und herauszufinden, ob nicht mehrere Faktoren für die Verschmutzung verantwortlich seien.