Mannheim : Staatsanwaltschaft äußert sich zum Fall des Totschlags an Vater und Radfahrern

Im Juni soll er seinen Vater in der Pfalz erstochen und dann in Mannheim zwei Radfahrer totgefahren haben. Der 36-Jährige soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft Mannheim dafür dauerhaft in die Psychiatrie.