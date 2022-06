Deutschland : Staatsanwaltschaft äußerte sich rechtswidrig zu Razzia in Bundesjustizministerium

Neun Monate nach einer umstrittenen Razzia im Bundesjustizministerium hat das Verwaltungsgericht im niedersächsischen Osnabrück Formulierungen aus einer damaligen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft als rechtswidrig eingestuft. Die Passagen enthielten «unwahre Tatsachenbehauptungen», wie das Gericht am Mittwoch nach seiner Entscheidung erklärte. Das Ministerium hatte gegen die Osnabrücker Staatsanwaltschaft geklagt, die damals kurz vor der Bundestagswahl zu Durchsuchungen in seinen Räumen erschienen war.

Hintergrund des Geschehens sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Strafvereitlung im Amt bei einer zum Zoll gehörenden Zentralstelle zur Geldwäschebekämpfung namens Financial Intelligence Unit (FIU). Der Zoll ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt, das ebenfalls Ziel der Razzia war. Finanzminister war damals der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Das Justizministerium geriet quasi ergänzend ins Visier, laut Staatsanwaltschaft ging es um die Suche nach möglichen Beweismitteln.

Die strittigen Passagen in der dazugehörigen Pressemitteilung der Behörde erweckten nach Einschätzung des Ministeriums allerdings den irreführenden Eindruck, es werde auch gegen leitende Verantwortliche des Hauses in dem Fall ermittelt. Tatsächlich habe es sich aber lediglich um eine sogenannte Durchsuchung bei sogenannten Dritten gehandelt, also nicht etwa bei Tatverdächtigen.