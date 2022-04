Luxemburg: Staatsanwaltschaft beantragt Aufhebung von Carole Dieschbourgs Immunität

Der ehemalige Bürgermeister Differdingens, Roberto Traversini. Editpress

Im Rahmen der «Gaardenhaïschen»-Affäre um den ehemaligen Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini (Déi Gréng), hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstag die Aufhebung der ministeriellen Immunität von Umweltministerin Carole Dieschboug (Deí Gréng) beantragt. Die Akte wurde von der Justiz an Chamberpräsident Fernand Etgen übergeben. Damit hat die Abgeordnetenkammer nun die Möglichkeit, ein Regierungsmitglied anzuklagen.

«Die Genehmigung des Abgeordnetenhauses ist notwendig, damit ich als Mitglied der Regierung von den Ermittlern überhaupt gehört werden kann. Die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität wird mit einfacher Mehrheit in einer öffentlichen Sitzung der Kammer getroffen», erklärte die Umweltministerin am Freitag in einer offiziellen Stellungnahme.

«Habe mir auch nach drei Jahren nichts vorzuwerfen»

Darin heißt es weiter: «Seit 2019 habe ich persönlich und durch meinen Anwalt immer wieder betont, dass ich diese Ermittlungen mit allem, was ich beitragen kann, unterstütze. Daher besteht für mich kein Zweifel daran, dass die Aufhebung meiner Immunität der richtige Weg ist. Nur so können meine Ausführungen in die Untersuchung einfließen.» Zudem ebne dieser Schritt laut Dieschbourg den Weg, die Affäre endlich zu beenden. «Auch drei Jahre nach den ersten Vorwürfen habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich fordere daher das Parlament dazu auf, der Aufhebung meiner Immunität zuzustimmen», so Dieschbourg.

Bei der «Gartenhaus-Affäre» geht es um den Verdacht der Veruntreuung von öffentlichen Geldern, illegale Vorteilsnahme, Verschleierung und Verstoß gegen das Gesetz von kommunalen Einrichtungen. Traversini hatte ein Haus geerbt, das auf einem Naturschutzgebiet steht und an dem mehrere Renovierungsarbeiten vorgenommen wurden – allerdings ohne die dafür notwendigen Genehmigungen des Umweltministeriums. Diese soll Umweltministerin Carole Dieschbourg rückwirkend ausgestellt haben. Dieschbourg hatte in der Folge angegeben, dass der Antrag auf Genehmigung der Holzverkleidung des Gartenhauses «wie jede andere Akte» behandelt worden sei. Die Opposition warf der Grünen-Politikerin daraufhin Günstlingswirtschaft vor und forderte ihren Rücktritt.

Carole Dieschbourg bittet das Parlament, dem Antrag der Staatsanwaltschaft nachzukommen. Editpress